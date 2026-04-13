Над Череповцом в Вологодской области отражена атака трех беспилотников

Губернатор Филимонов сообщил об уничтожении трех БПЛА в районе Череповца

Москва13 апр Вести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Череповцом и вблизи череповецкой промышленной площадки. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Он напомнил, что при обнаружении фрагментов дронов приближаться к ним запрещено. Об опасных находках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.

Оперативные службы держат ситуацию под контролем.