Москва13 апрВести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Череповцом и вблизи череповецкой промышленной площадки. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Силами и средствами Министерства обороны уничтожены 2 БПЛА над Череповцом… Еще один БПЛА уничтожен вблизи череповецкой промышленной площадкинаписал Георгий Филимонов
Отмечается, что в настоящее время на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности. Он напомнил, что при обнаружении фрагментов дронов приближаться к ним запрещено. Об опасных находках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112.
Оперативные службы держат ситуацию под контролем.