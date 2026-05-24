Москва24 мая Вести.По информации Минобороны России, на территории Вологодской области отменен режим "Беспилотная опасность". Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем канале в мессенджере МАХ.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Вологодской области около 05.00 мск. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 3 украинских беспилотника на подлете к Череповцу.

Ко всему прочему, около 06.00 мск в аэропорту Череповца были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.