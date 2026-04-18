В Вологодской области отменена беспилотная опасность

Москва18 апр Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об отмене беспилотной опасности на территории региона.

Уведомление об этом глава субъекта опубликовал в мессенджере MAX в 15.29 по московскому времени.

По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области отменен режим "Беспилотная опасность" говорится в заявлении

Ранее сообщалось о работе средств противовоздушной обороны в Череповце Вологодской области. В городе были включены сирены, экстренные службы привели в состояние повышенной готовности.