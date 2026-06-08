В Вологодской области ввели режим беспилотной опасности На территории Вологодской области объявлена беспилотная опасность

Москва8 июн Вести.В Вологодской области действует режим "Беспилотная опасность". Соответствующая информация поступила от Министерства обороны России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Внимание!! По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность" написал Георгий Филимонов

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, при сигнале опасности укрыться в помещении без окон или спуститься в подвал.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.

Власти рекомендуют следить за официальными оповещениями и сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб - 112.