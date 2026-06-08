Москва8 июнВести.В Вологодской области действует режим "Беспилотная опасность". Соответствующая информация поступила от Министерства обороны России, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Внимание!! По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"

написал Георгий Филимонов

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности, при сигнале опасности укрыться в помещении без окон или спуститься в подвал.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.

Власти рекомендуют следить за официальными оповещениями и сохранять спокойствие. Единый номер экстренных служб - 112.