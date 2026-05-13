Москва13 маяВести.На территории Вологодской области снова введен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Георгий Филимонов.
Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 16.21 по московскому времени в среду, 13 мая.
По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введён режим "Беспилотная опасность"говорится в заявлении
Ранее в среду на территории Вологодской области уже объявлялся режим опасности БПЛА. Он действовал с раннего утра 13 мая и был отменен в 15.00 по московскому времени.