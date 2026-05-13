Москва13 мая Вести.На территории Вологодской области снова введен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Георгий Филимонов.

Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 16.21 по московскому времени в среду, 13 мая.

По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введён режим "Беспилотная опасность" говорится в заявлении

Ранее в среду на территории Вологодской области уже объявлялся режим опасности БПЛА. Он действовал с раннего утра 13 мая и был отменен в 15.00 по московскому времени.