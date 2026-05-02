Губернатор Филимонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Череповце Филимонов: в Череповце действует режим "Угроза атаки БПЛА"

Москва2 мая Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в мессенджере MAX об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Череповце.

Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 12.40 по московскому времени в субботу, 2 мая.

По данным Министерства обороны России, на территории Череповца действует режим "Угроза атаки БПЛА" говорится в заявлении

Ранее Георгий Филимонов напомнил жителям, что на территории Вологодской области сохраняется режим "Беспилотная опасность" и предупредил, что при необходимости могут быть включены сирены.