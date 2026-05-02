Москва2 маяВести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в мессенджере MAX об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Череповце.
Уведомление об этом было опубликовано главой региона в 12.40 по московскому времени в субботу, 2 мая.
По данным Министерства обороны России, на территории Череповца действует режим "Угроза атаки БПЛА"говорится в заявлении
Ранее Георгий Филимонов напомнил жителям, что на территории Вологодской области сохраняется режим "Беспилотная опасность" и предупредил, что при необходимости могут быть включены сирены.