Беспилотная опасность объявлена в Вологодской и Псковской областях

Москва15 мая Вести.Днем 15 мая в Псковской и Вологодской областях объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили главы регионов Михаил Ведерников и Георгий Филимонов.

Информация об этом опубликована в их мессенджерах с разницей менее получаса около 13.00.

Георгий Филимонов сообщил в MAX о введении на территории Вологодской области режима "Беспилотная опасность" со ссылкой на информацию, поступившую от Минобороны РФ.

На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность написал Ведерников в MAX

Он предупредил жителей о возможных ограничениях в работе связи и интернета.

Глава региона проинформировал, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, работает ПВО.