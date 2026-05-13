Москва13 мая Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Псковской области, проинформировал жителей губернатор региона Михаил Ведерников.

Он предупредил, что возможны ограничения в работе связи и интернета и нештатный режим работы аэропорта Пскова.

Южные и восточные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВО написал Ведерников в MAX

Губернатор сообщил, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Он также напомнил жителям, что приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к их обломкам смертельно опасно.