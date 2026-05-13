Москва13 маяВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Псковской области, проинформировал жителей губернатор региона Михаил Ведерников.
Он предупредил, что возможны ограничения в работе связи и интернета и нештатный режим работы аэропорта Пскова.
Южные и восточные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВОнаписал Ведерников в MAX
Губернатор сообщил, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Он также напомнил жителям, что приближаться к местам падения БПЛА и тем более прикасаться к их обломкам смертельно опасно.