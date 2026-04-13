Москва13 апрВести.Опасность беспилотных летательных аппаратов объявили в Псковской области утром 13 апреля, работают силы противовоздушной обороны, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Михаил Ведерников.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве Псковской области! <...> Работает ПВО, опасайтесь падения элементов БПЛА!написал чиновник
Он отметил, что все оперативные службы переведены в усиленный режим. Кроме того, в регионе возможны ограничения в работе мобильного интернета.
Ранее в Росавиации сообщили об ограничениях на полеты в аэропорту Пскова.