Из-за угрозы БПЛА в Псковской области могут ограничить работу интернета и связи Ведерников: на территории Псковской области объявлена угроза БПЛА

Москва15 мая Вести.В Псковской области введен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

В связи с угрозой БПЛА с территории соседних регионов на территории Псковской области введена беспилотная опасность говорится в заявлении

Также Михаил Ведерников предупредил жителей о возможных ограничениях в работе сотовой связи интернета.

Режим беспилотной опасности пока не повлиял на работу аэропорта Пскова, который функционирует в штатном режиме.