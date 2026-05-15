Москва15 маяВести.В Псковской области введен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Ведерников.
Глава региона отметил, что оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.
В связи с угрозой БПЛА с территории соседних регионов на территории Псковской области введена беспилотная опасностьговорится в заявлении
Также Михаил Ведерников предупредил жителей о возможных ограничениях в работе сотовой связи интернета.
Режим беспилотной опасности пока не повлиял на работу аэропорта Пскова, который функционирует в штатном режиме.