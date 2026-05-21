Москва21 маяВести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о временно ограничении работы мобильной связи и интернета на фоне объявленной беспилотной опасности, в регионе работает ПВО.
Он отметил, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Установлены временные ограничения в работе связи и интернета... Южные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВОнаписал Ведерников
Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Пскова – воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.