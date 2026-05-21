В Псковской области временно ограничили работу связи и интернета

Ведерников: в Псковской области работает ПВО

Москва21 мая Вести.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о временно ограничении работы мобильной связи и интернета на фоне объявленной беспилотной опасности, в регионе работает ПВО.

Он отметил, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Установлены временные ограничения в работе связи и интернета... Южные районы Псковской области – особое внимание! Работает ПВО написал Ведерников

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Пскова – воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.