В Вологодской области отменили опасность атаки беспилотников Филимонов: беспилотная опасность отменена в Вологодской области

Москва29 мая Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил в MAX об отмене режима беспилотной опасности в регионе.

По информации Минобороны России, на территории Вологодской области отменен режим "беспилотная опасность" сказано в сообщении

Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении над регионами РФ 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Цели были сбиты в период с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая.

Противник атаковал Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Саратовскую, Тверскую, Ярославскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.