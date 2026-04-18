Москва18 апр Вести.В Воронежской области отменили непосредственную угрозу атаки БПЛА, но режим беспилотной опасности все еще действует на территории региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее сигнал непосредственной угрозы прозвучал в некоторых муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 апреля силы ПВО уничтожили над Россией 258 украинских дронов. Беспилотники были сбиты в том числе в Воронежской области.