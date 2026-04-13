Москва13 апрВести.В ходе выездного заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности, которое прошло в Череповце, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов привел уточненные данные о количестве сбитых беспилотников.
По информации главы региона, над территорией Вологодской области сбили 15 беспилотных летательных аппаратов.
По уточненным данным всего сбито 15 БПЛА. В регионе вводился режим повышенной готовности, понижено качество связиговорится в заявлении, опубликованном губернатором в мессенджере MAX
Георгий Филимонов уточнял, что поводом для проведения выездного заседания стали атаки БПЛА, предпринятые противником утром в понедельник, 13 апреля.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила дроны над Череповцом и вблизи череповецкой промышленной площадки.
Уточняется, что в Череповце Роспотребнадзор провел замеры качества воздуха. Превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.