Губернатор Вологодской области Филимонов сообщил о 15 сбитых БПЛА

Москва13 апр Вести.В ходе выездного заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения безопасности, которое прошло в Череповце, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов привел уточненные данные о количестве сбитых беспилотников.

По информации главы региона, над территорией Вологодской области сбили 15 беспилотных летательных аппаратов.

По уточненным данным всего сбито 15 БПЛА. В регионе вводился режим повышенной готовности, понижено качество связи говорится в заявлении, опубликованном губернатором в мессенджере MAX

Георгий Филимонов уточнял, что поводом для проведения выездного заседания стали атаки БПЛА, предпринятые противником утром в понедельник, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила дроны над Череповцом и вблизи череповецкой промышленной площадки.

Уточняется, что в Череповце Роспотребнадзор провел замеры качества воздуха. Превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.