Москва4 маяВести.Дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Места падения зафиксированы на территории Новоспасского, Николаевского и Павловского районовуточнил он
По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений имущества не зафиксировано. На местах работают спецслужбы.
Глава региона напомнил о запрете распространения в Сети видеозаписей и фотографий БПЛА, их обломков, а также работы сил ПВО. Приближаться к обломкам сбитых дронов опасно для жизни.