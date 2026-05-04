Русских: 3 беспилотника ВСУ ликвидированы над Ульяновской областью Над Ульяновской областью сбиты 3 украинских БПЛА

Москва4 мая Вести.Дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Места падения зафиксированы на территории Новоспасского, Николаевского и Павловского районов уточнил он

По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждений имущества не зафиксировано. На местах работают спецслужбы.

Глава региона напомнил о запрете распространения в Сети видеозаписей и фотографий БПЛА, их обломков, а также работы сил ПВО. Приближаться к обломкам сбитых дронов опасно для жизни.