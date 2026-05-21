В небе на Ульяновской областью сбито два БПЛА Два беспилотника ВСУ уничтожены в Ульяновской области

Москва21 мая Вести.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об уничтожении двух беспилотников ВСУ в воздушном пространстве региона.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Радищевского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы написал губернатор в мессенджере МАХ

Глава Ульяновской области также напомнил, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Кроме того, приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.