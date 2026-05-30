Обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ульяновске, пострадавших нет

Москва30 мая Вести.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над территорией региона дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских БПЛА.

Пострадавших и повреждений имущества нет, уточнил он.

Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска написал глава региона в MAX

На местах их падения работают спецслужбы.

Русских напомнил, что распространять в интернете видеозаписи и фотографии работы ПВО, а также БПЛА и их обломков категорически запрещено.