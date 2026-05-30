Москва30 маяВести.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что над территорией региона дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских БПЛА.
Пострадавших и повреждений имущества нет, уточнил он.
Места падения зафиксированы на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновсканаписал глава региона в MAX
На местах их падения работают спецслужбы.
Русских напомнил, что распространять в интернете видеозаписи и фотографии работы ПВО, а также БПЛА и их обломков категорически запрещено.