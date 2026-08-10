Москва10 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 4 украинских беспилотника в Ульяновской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.
Уничтожены 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Чердаклинского и Мелекесского районовнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Гражданам напомнили, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Также запрещено распространять в сети видеозаписи и фотографии дронов, в том числе их обломков, а также работы ПВО.