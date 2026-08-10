Четыре украинских беспилотника сбиты в Ульяновской области

Четыре беспилотника сбиты в Ульяновской области Четыре украинских беспилотника сбиты в Ульяновской области

Москва10 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 4 украинских беспилотника в Ульяновской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Русских.

Уничтожены 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Чердаклинского и Мелекесского районов написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Гражданам напомнили, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни. Также запрещено распространять в сети видеозаписи и фотографии дронов, в том числе их обломков, а также работы ПВО.