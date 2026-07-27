Москва27 июлВести.Системой противовоздушной обороны в небе над территорией Ульяновской области сбиты 4 украинских беспилотника. Обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нетнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Обломки дронов рухнули в Новоспасском районе. Русских напомнил об опасности приближения к фрагментам БПЛА и запрете на их съемку.