Русских: 4 украинских БПЛА перехвачены и уничтожены в Ульяновской области

В Ульяновской области сбили 4 вражеских беспилотника Русских: 4 украинских БПЛА перехвачены и уничтожены в Ульяновской области

Москва27 июл Вести.Системой противовоздушной обороны в небе над территорией Ульяновской области сбиты 4 украинских беспилотника. Обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет написал глава региона в мессенджере МАХ

Обломки дронов рухнули в Новоспасском районе. Русских напомнил об опасности приближения к фрагментам БПЛА и запрете на их съемку.