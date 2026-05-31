Москва31 маяВести.В Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом Госавтоинспекция региона сообщила в MAX.
По данным ведомства, в воскресенье, 31 мая, около 16.30 на подъезде к городу Нижние Серги грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым Land Rover. Обе машины слетели с проезжей части, и Land Rover перевернулся.
В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Обстоятельства аварии выясняются, на месте происшествия организовано реверсивное движение.