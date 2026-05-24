В Свердловской области два человека погибли в ДТП Двое погибших: автомобиль перевернулся в Свердловской области

Москва24 мая Вести.Утром, 24 мая, на 33-м километре автодороги "Сысерть-Часовая" под Каменском-Уральским в Свердловской области перевернулся автомобиль "Форд Транзит" с четырьмя пассажирами. Водитель и женщина на переднем сидении скончались на месте, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, 62‑летний водитель ехал слишком быстро, потерял контроль над машиной, съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Ещё двое пассажиров, мужчины 59 и 83 лет, с различными травмами доставлены в больницу.

Известно, что водитель имел 40-летний стаж вождения. В каком состоянии он находился в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной экспертизы говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, назначено расследование.