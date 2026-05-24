Москва24 маяВести.Утром, 24 мая, на 33-м километре автодороги "Сысерть-Часовая" под Каменском-Уральским в Свердловской области перевернулся автомобиль "Форд Транзит" с четырьмя пассажирами. Водитель и женщина на переднем сидении скончались на месте, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, 62‑летний водитель ехал слишком быстро, потерял контроль над машиной, съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Ещё двое пассажиров, мужчины 59 и 83 лет, с различными травмами доставлены в больницу.
Известно, что водитель имел 40-летний стаж вождения. В каком состоянии он находился в момент ДТП, будет установлено по результатам назначенной экспертизыговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, назначено расследование.