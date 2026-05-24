Москва24 маяВести.Прокуратура Каменска-Уральского будет следить за ходом проверки по делу о ДТП на автодороге "Сысерть – Часовая", в котором погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, автомобиль является служебным, водитель перевозил работников местного предприятияуточняется в сообщении
Ранее сообщалось, что под Каменском-Уральским перевернулся автомобиль "Форд Транзит" с четырьмя пассажирами. Водитель и женщина на переднем сидении скончались на месте, еще два человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы