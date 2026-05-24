Служебный автомобиль с сотрудниками предприятия перевернулся в Каменско-Уральске В Каменско-Уральске перевернулась служебная машина, двое погибли

Москва24 мая Вести.Прокуратура Каменска-Уральского будет следить за ходом проверки по делу о ДТП на автодороге "Сысерть – Часовая", в котором погибли два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, автомобиль является служебным, водитель перевозил работников местного предприятия уточняется в сообщении

Ранее сообщалось, что под Каменском-Уральским перевернулся автомобиль "Форд Транзит" с четырьмя пассажирами. Водитель и женщина на переднем сидении скончались на месте, еще два человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы