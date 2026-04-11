Москва11 апрВести.Прокуратура Москвы поставила на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром субботы на Северо-Восточной хорде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ДТП погибли два человека.
Согласно предварительной информации, ДТП произошло после наезда "Газели" на Jaguar – иномарка остановилась на трассе из-за неисправности. Погибли два человека, находившиеся в момент ДТП на проезжей части.
Прокуратура контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуальных решений по ее итогам.