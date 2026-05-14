Москва14 маяВести.Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве взято на прокурорский контроль, сообщил в пресс-службе столичной прокуратуры.
ЧП произошло вечером в четверг, 14 мая.
Прокуратура … контролирует установление причин и обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному фактуговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Сообщалось, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, которые находились на тротуаре, детей среди травмированных нет.
Ранее ИС "Вести" публиковали запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ДТП на Проспекте Мира.