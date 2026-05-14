Расследование обстоятельств ДТП на Проспекте Мира взято на контроль прокуратуры

Москва14 мая Вести.Установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве взято на прокурорский контроль, сообщил в пресс-службе столичной прокуратуры.

ЧП произошло вечером в четверг, 14 мая.

Прокуратура … контролирует установление причин и обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Сообщалось, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, которые находились на тротуаре, детей среди травмированных нет.

Ранее ИС "Вести" публиковали запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ДТП на Проспекте Мира.