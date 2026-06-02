В Москве водителю грузовика, из-за которого погибли два человека, дали три года

Суд в Москве отправил на 3 года в колонию виновника ДТП с двумя погибшими В Москве водителю грузовика, из-за которого погибли два человека, дали три года

Москва2 июн Вести.Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор водителю грузового автомобиля Сергею Целогузу по делу о ДТП, в котором погибли два человека, еще трое пострадали. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, 21 сентября 2025 года Целогуз на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы выехал на регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с легковым автомобилем Fiat. В результате ДТП пострадали пятеро мужчин, находившихся в иномарке, двое скончались.

С учетом позиции государственного обвинителя Лефортовской межрайонной прокуратуры 41-летний Сергей Целогуз приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении надзорного ведомства

Также его лишили права управлять транспортными средствами, сроком на 2 года 6 мес.

Приговор в законную силу не вступил.