Обвиняемую в смертельном ДТП в центре Москве отправили в СИЗО Виновница массовой смертельной аварии в центре Москвы арестована

Москва21 апр Вести.В Москве Таганский суд отправил под арест водителя Анну Владимирову, обвиняемую в массовом ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, Владимирова на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 совершила ДТП, в результате чего погибли мужчина, управлявший электровелосипедом, и женщина-пассажир одного из автомобилей… говорится в сообщении

Авария произошла вечером 20 апреля. 29-летняя женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На огромной скорости она сбила курьера на электровелосипеде и протаранила ряд машин.

Обвиняемая отправлена под арест на два месяца.