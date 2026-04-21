Появилось видео ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погибли двое

Появилось видео ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погибли двое

Москва21 апр Вести.Департамент транспорта Москвы опубликовал момент массового ДТП на Садовом кольце, в результате которого погибли 2 человека и еще несколько пострадали.

По данным столичной прокуратуры, водитель Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими транспортными средствами. В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир Mitsubishi — больнице, еще несколько человек пострадали.

Автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел государственных регистрационных знаков сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.