Женщина, устроившая массовое ДТП на Садовом кольце в Москве, была пьяна

Москва21 апр Вести.Женщина, устроившая массовое ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погибли 2 человека, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила столичная полиция.

На улице Садово-Черногрязская около 23.00 мск 20 апреля водитель Mercedes (женщина 1996 г.р.), находясь в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими транспортными средствами.

В результате ДТП водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир Mitsubishi — больнице, еще 2 человека пострадали.

Водитель автомобиля "Мерседес" задержана, в отношении нее ... возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

По данным столичного дептранса, иномарка, устроившая ДТП, не имела государственных регистрационных знаков.