Москвичка лишилась своего Mercedes за злостное нарушение ПДД Суд в Москве постановил изъять автомобиль у нарушительницы ПДД

Москва31 мая Вести.Жительница Москвы 49 лет по решению суда осталась без своего автомобиля Mercedes после злостного нарушения Правил дорожного движения (ПДД), сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Как выяснилось, москвичка не всегда соблюдала ПДД. Однажды, нарушив правила, она отказалась от прохождения медосвидетельствования, за что была привлечена к административной ответственности с лишением права управления транспортными средствами.

Тем не менее 9 марта женщина села за руль и поехала по делам. Она к тому же находилась в состоянии алкогольного опьянения. На улице 50 лет Октября машину остановил дорожный инспектор. На этот раз водитель согласилась пройти освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения.

Нарушительница была признана виновной по статье УК РФ об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Суд приговорил ее к обязательным работам на 360 часов и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 9 месяцев.

С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, в соответствии с п. "д" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, находящийся в собственности осужденной стоимостью более 1,5 млн руб., конфискован и обращен в собственность государства отмечается в публикации

Приговор в законную силу не вступил.