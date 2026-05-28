Мажора, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, лишили прав почти на два года

Москва28 мая Вести.21-летнего мажора, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и после устроил фотоссесию на капоте, лишили водительских прав почти на два года. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в мессенджере MAX.

До этого молодому человеку была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

20 мая 2026 года на молодого человека было составлено 4 протокола об административном правонарушении, один из которых за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст.12.26 КоАП РФ) отмечается в сообщении

28 мая суд принял решение лишить водителя Mercedes права управления транспортными средствами на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 000 рублей.