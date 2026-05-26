Москва26 маяВести.В Нижнем Новгороде суд назначил 8 суток административного ареста молодому человеку 2004 года рождения, который вел себя неподобающе в общественном месте. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области в мессенджере MAX.
21 мая текущего года правоохранителям поступило обращение от сотрудников одного из ресторанов города. В заведении произошел конфликт между молодыми людьми, администрацией ресторана, посетителями и представителями СМИ.
Личность нарушителя установили, его доставили в отдел полиции. На хулигана составили протокол об административном правонарушении по статье 201. КоАП РФ (мелкое хулиганство).
26 мая суд рассмотрел дело и принял решение об аресте.