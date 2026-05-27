Нижегородский мажор получил 10 суток ареста за нецензурную брань

Москва27 мая Вести.Нижегородский суд приговорил Сергея Корнилова к 10 суткам административного ареста. На этот раз поводом стала нецензурная брань в общественном месте. Об этом сообщил корреспондент программы "Вести. Дежурная часть".

Отмечается, что на молодого человека составили соответствующий протокол об административном правонарушении.

Ранее Корнилов уже становился героем скандальных сводок: его задерживали за управление автомобилем в нетрезвом виде, он спровоцировал аварию и демонстративно вызывающе себя вел.