Москва27 маяВести.Нижегородский суд приговорил Сергея Корнилова к 10 суткам административного ареста. На этот раз поводом стала нецензурная брань в общественном месте. Об этом сообщил корреспондент программы "Вести. Дежурная часть".
Отмечается, что на молодого человека составили соответствующий протокол об административном правонарушении.
Ранее Корнилов уже становился героем скандальных сводок: его задерживали за управление автомобилем в нетрезвом виде, он спровоцировал аварию и демонстративно вызывающе себя вел.