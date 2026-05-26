Москва26 мая Вести.Суд в Нижнем Новгороде избрал 21-летнему местному жителю, совершившему массовое ДТП, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает региональный главк МВД России.

Мера пресечения избиралась в рамках возбужденного следователями следственного управления УМВД России по г. Н. Новгороду уголовного дела по ст. 267.1 УК РФ говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Запрет определенных действий означает, что молодому человеку нельзя выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с алкоголем, использовать средства связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями, управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

ДТП с участием фигуранта произошло 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Сообщалось, что молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, разбил свой кабриолет Mercedes и устроил фотосессию на капоте. Он хвастался тем, что ездит пьяным за рулем и не платит штрафы.

Известно, что нарушителя зовут Сергей Корнилов, он сын бывшего гендиректора группы компаний "Луидор", который умер два года назад на отдыхе в Турции.