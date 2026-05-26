Суд в Нижнем рассматривает дело мажора на Mercedes, устроившего массовое ДТП

Москва26 мая Вести.Молодой мажор из Нижнего Новгорода Сергей Корнилов, который пьяным разбил свой кабриолет и устроил на его капоте фотосессию, доставлен в Нижегородский суд, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Молодой человек, который хвастался тем, что ездит пьяным за рулем и не платит штрафы, на этот раз молчал и не отвечал на вопросы журналистов.

Следствие просит суд в рамках расследования уголовного дела о действиях, угрожающих безопасности транспортных средств, наложить на Корнилова запрет определенных действий говорится в сообщении

Ночь накануне суда молодой мажор провел в ИВС.

Ранее сообщалось, что авария произошла 21 мая. Устроившего массовое ДТП Корнилова могут отправить под домашний арест.