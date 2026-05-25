Москва25 мая Вести.В Нижнем Новгороде правоохранители задержали водителя кабриолета Mercedes, устроившего массовое ДТП на Похвалинском съезде. Сергей Корнилов принес извинения на камеру за случившееся, а также за оскорбления в адрес жителей города. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что автомобиль задержанного Корнилова конфисковали.Ранее региональный Следственный комитет возбудил в отношении Корнилова уголовное дело по статье о хулиганстве. На вопрос о причинах аварии нарушитель заявил, что был пьян.

По данным Baza, наследник скончавшегося экс-гендиректора "Луидора" (входившего в топ-13 самых богатых жителей региона) не справился с управлением иномаркой, в результате чего у Mercedes оторвало колесо.