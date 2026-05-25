Москва25 маяВести.Мать Сергея Корнилова, задержанного за массовое ДТП на кабриолете Mercedes в Нижнем Новгороде, принесла извинения от его имени. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом ИС "Вести". По словам женщины, сын переосмыслит отношение к жизни и людям.
Я согласна, извиниться долженсказала мать Корнилова
Она также подчеркнула, что ее сын уже чувствует себя некомфортно после случившегося.
Пока я за него приношу свои извинения людям, которых он обидел и оскорбилдобавила женщина
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали водителя кабриолета Mercedes, по вине которого произошла массовая авария на Похвалинском съезде.
Также в понедельник Telegram-канал Baza распространил видеозапись, на которой 21-летний Сергей Корнилов извиняется за содеянное и за оскорбительные высказывания в адрес жителей города. На записи молодой человек утверждал, что находится в реабилитационном центре из-за длительного употребления алкоголя.
Сергей Корнилов – сын бывшего гендиректора группы компаний "Луидор". Мужчина скончался два года назад на отдыхе в Турции.