На юношу, устроившего ДТП на Mercedes в Нижнем Новгороде, составлено 4 протокола

Москва21 мая Вести.Четыре административных материала составлено в отношении 21-летнего водителя кабриолета Mercedes, который спровоцировал ДТП на Похвалихинском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Предварительно, около 14.00 мск 20 мая юноша не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который после удара развернуло, и он столкнулся с Nissan. Машина виновника аварии от удара наехала на бордюр, повредив его.

В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. На 21-летнего водителя составлено 4 административных материала: по ст. 12.26 КоАП РФ, ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, ч.2 ст. 12.37, 12.33 КоАП РФ. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Протоколы составлены за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выезд на встречную полосу, неисполнение обязанности по страхованию, повреждение дороги или дорожных сооружений, которое создает угрозу безопасности.

Mercedes изъят и помещен на специализированную стоянку.

Как сообщила ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на региональное МВД, с начала 2025 года в отношении юноши составили 161 протокол, из них 51 — за уклонение от исполнения административного наказания.

По данным СМИ, ДТП устроил Сергей Корнилов — сын одного из богатейших нижегородских бизнесменов, который скончался в 2024 году. За несколько часов до аварии молодой человек выложил в соцсети видео из ресторана, где он держит в руках бокал, как предполагается, с вином.