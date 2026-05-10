Москва10 маяВести.На юго-западе Москвы автомобиль совершил наезд на препятствие. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем канале в MAX.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшегоуказывается в сообщении
Другие подробности инцидента не приводятся.
Между тем, ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что автомобиль Nissan Murano влетел в ресторан, расположенный недалеко от МГУ.