Водитель врезался в здание в Москве из-за плохого самочувствия

Москва10 мая Вести.На юго-западе Москвы автомобиль совершил наезд на препятствие. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем канале в MAX.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего указывается в сообщении

Другие подробности инцидента не приводятся.

Между тем, ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что автомобиль Nissan Murano влетел в ресторан, расположенный недалеко от МГУ.