Mash: Ferrari попала в ДТП в центре Москвы, за рулем мог находиться рэпер Navai

Mash: Ferrari попала в ДТП в центре Москвы, за рулем мог находиться рэпер Navai Mash: Ferrari попала в ДТП в центре Москвы, за рулем мог находиться рэпер Navai

Москва5 мая Вести.Ferrari врезалась в светофор на Зубовском бульваре в Москве, за рулем иномарки мог находиться рэпер Navai. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

В салоне автомобиля также находился пассажир. Благодаря сработавшим подушкам безопасности никто не пострадал.

Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari у Парка культуры… Пострадавших нет. Наваи Бакиров попытался сделать так, чтобы его не узнали и переоделся говорится в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере MAX

Незадолго до этого стало известно, что в результате наезда мотоцикла на западе Москвы погибла 34-летняя актриса и известный блогер Ксения Добромилова. Она снималась в клипе "Девочка-война" рэперов HammAli & Navai.