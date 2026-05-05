Москва5 маяВести.Ferrari врезалась в светофор на Зубовском бульваре в Москве, за рулем иномарки мог находиться рэпер Navai. Об этом сообщило интернет-издание Mash.
В салоне автомобиля также находился пассажир. Благодаря сработавшим подушкам безопасности никто не пострадал.
Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari у Парка культуры… Пострадавших нет. Наваи Бакиров попытался сделать так, чтобы его не узнали и переоделсяговорится в сообщении, опубликованном в канале Mash в мессенджере MAX
Незадолго до этого стало известно, что в результате наезда мотоцикла на западе Москвы погибла 34-летняя актриса и известный блогер Ксения Добромилова. Она снималась в клипе "Девочка-война" рэперов HammAli & Navai.