Москва11 июлВести.Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) должен заплатить 91 тысячу рублей за ущерб инфраструктуре Москвы после ДТП на Зубовском бульваре.
5 мая спорткар Ferrari с рэпером врезался в светофор в центре столицы. После аварии рэпер сообщил, что чувствует себя хорошо. Кроме него, в салоне находился еще один человек.
Иск о взыскании 91 282 рублей поступил в суд Москвы 7 июлясказано в сообщении
По словам очевидцев, спорткар Наваи ехал с существенным превышением скорости.
От удара в машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не пострадали. Сам Наваи заявлял, что ДТП произошло по вине "плохих колес", а номера на машине отсутствовали потому что музыкант приобрел машину недавно.