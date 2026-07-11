К рэперу Navai предъявили иск после ДТП в центре Москвы С рэпера Navai потребовали взыскать 91 тыс за ущерб инфраструктуре Москвы

Москва11 июл Вести.Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) должен заплатить 91 тысячу рублей за ущерб инфраструктуре Москвы после ДТП на Зубовском бульваре.

5 мая спорткар Ferrari с рэпером врезался в светофор в центре столицы​​​. После аварии рэпер сообщил, что чувствует себя хорошо. Кроме него, в салоне находился еще один человек.

Иск о взыскании 91 282 рублей поступил в суд Москвы 7 июля сказано в сообщении

По словам очевидцев, спорткар Наваи ехал с существенным превышением скорости.

От удара в машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не пострадали. Сам Наваи заявлял, что ДТП произошло по вине "плохих колес", а номера на машине отсутствовали потому что музыкант приобрел машину недавно.