Рэпера Navai могут лишить водительских прав за ДТП на Зубовском бульваре

Рэпера Navai могут лишить водительских прав за ДТП в центре Москвы Рэпера Navai могут лишить водительских прав за ДТП на Зубовском бульваре

Москва5 мая Вести.Рэпера Navai могут лишить водительских прав за ДТП, которое он совершил на Зубовском бульваре в Москве. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы. Движение в указанном районе затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Вечером 5 мая Ferrari Pista без номерных знаков врезалась в светофор на Зубовском бульваре. За рулем иномарки находился рэпер Navai, в салоне авто также был пассажир. В результате автоаварии никто не пострадал.

Незадолго до этого стало известно, что в результате наезда мотоцикла на западе Москвы погибла 34-летняя актриса и известный блогер Ксения Добромилова. Она снималась в клипе "Девочка-война" рэперов HammAli & Navai.