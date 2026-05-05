Известный блогер Ксения Добромилова погибла в Москве после наезда байка SHOT: байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы

Москва5 мая Вести.На западе Москвы погибла актриса и известный блогер Ксения Добромилова – на нее наехал мотоцикл, который она снимала. Об этом пишет SHOT.

По информации Telegram-канала, ДТП произошло на Большой Дорогомиловской улице.

Добромилова снимала байкеров, один из них снес ее, когда она стояла на середине дороги. Девушку пытались реанимировать, но в итоге она скончалась говорится в публикации

У 32-летнего мотоциклиста диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался.

Сотрудники ГАИ задержали байкера.

Добромиловой было 34 года. Она снималась в клипе рэперов HammAli & Navai "Девочка-война".