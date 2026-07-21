Скандальный блогер Лапа Хапа умерла в 24 года из-за передозировки наркотиками В Новосибирске от передозировки наркотиками умерла 24-летняя блогер Лапа Хапа

Москва21 июл Вести.В Новосибирске от передозировки скончалась 24-летняя девушка-блогер Домна Белявская, также известная как Лапа Хапа. О произошедшем сообщает StarHit.

Тело обнаружили в одной из квартир города. Уточняется, что смерть наступила 16 июля, а спустя день близкие блогера сделали заявление по этому поводу. Они попросили подписчиков помочь в транспортировке покойной из Новосибирска в Санкт-Петербург.

Дорогие друзья! Ушла из жизни наша любимая Лапа Хапа — она скончалась от передозировки наркотических веществ. Наркотики наносят непоправимый вред вам и вашим близким — они приносят в дом только горе. Берегите себя и не употребляйте наркотики написали родные Лапы Хапы в Сети

В личном блоге девушки появилось фото ее могилы.