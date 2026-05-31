Москва31 маяВести.Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Из документов следует, что Тину Романову (настоящее имя Лекси) заключили под стражу 30 мая.
Девушке вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов через интернетотмечается в сообщении
Лекси и с Пашей Техником были в романтических отношениях. В марте 2025 года рэпер публично признался девушке в любви на концерте в Санкт-Петербурге.
Рэпер скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.