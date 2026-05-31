Арестована бывшая девушка рэпера Техника по делу о распространении порнографии Арестованная бывшая девушка музыканта Техника обвиняется в распространении порно

Москва31 мая Вести.Бывшую девушку рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), известную под псевдонимом Кристина Лекси, арестовали в Москве по делу о распространении порнографии, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Из документов следует, что Тину Романову (настоящее имя Лекси) заключили под стражу 30 мая.

Девушке вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов через интернет отмечается в сообщении

Лекси и с Пашей Техником были в романтических отношениях. В марте 2025 года рэпер публично признался девушке в любви на концерте в Санкт-Петербурге.

Рэпер скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года от септического шока, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.