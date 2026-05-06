Москва6 маяВести.Бывшего сотрудника федерального телеканала задержали в Москве за распространение детской порнографии. Об этом сообщила Baza.
По информации Telegram-канала, 24-летний мужчина с февраля 2022 года по май 2024-го собирал, хранил в телефоне запрещенные материалы, а также пересылал их другим людям.
Как сообщает столичный ГСУ СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних.
С фигурантом проводятся следственные действия, в ходе допроса он дал признательные показаниясказано в сообщении СК
В ближайшее время ему изберут меру пресечения.