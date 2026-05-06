Экс-сотрудника телеканала задержали в Москве за детскую порнографию

В Москве задержали экс-сотрудника телеканала за детскую порнографию Экс-сотрудника телеканала задержали в Москве за детскую порнографию

Москва6 мая Вести.Бывшего сотрудника федерального телеканала задержали в Москве за распространение детской порнографии. Об этом сообщила Baza.

По информации Telegram-канала, 24-летний мужчина с февраля 2022 года по май 2024-го собирал, хранил в телефоне запрещенные материалы, а также пересылал их другим людям.

Как сообщает столичный ГСУ СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело об изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних.

С фигурантом проводятся следственные действия, в ходе допроса он дал признательные показания сказано в сообщении СК

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.