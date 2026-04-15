Москва15 апр Вести.В Москве сотрудники полиции и ФСБ совместными усилиями ликвидировали технический узел связи, с помощью которого злоумышленники совершали массовые звонки жителям разных регионов России. Об этом сообщило столичное ГУ МВД РФ в мессенджере MAX.

Оперативники УВД по ЗАО совместно с коллегами из УФСБ пресекли работу технического узла связи, который использовался для обзвона граждан по всей России говорится в публикации ГУ МВД

Отмечается, что оборудование находилось в арендованной квартире на улице Кременчугской.

Задержан 19-летний приезжий, который трудился техническим специалистом – поддерживал функционирование оборудования для пропуска трафика, необходимого телефонным преступникам.

В ходе обыска в квартире нашли и изъяли свыше 200 сим-карт, сим-бокс (устройство для многоканального обзвона), портативный компьютер, 10 мобильных телефонов, зарядные устройства и другие вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика). По решению суда фигурант помещен под стражу.