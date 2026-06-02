Москва2 июн Вести.В Москве сотрудники крымской полиции задержали мигранта-нелегала, который обналичивал похищенные аферистами средства граждан. Об этом МВД РФ сообщает в MAX.

Житель Крыма обратился в полицию с заявлением о совершенном в его отношении обмане. При покупке в интернете двигателя для мотоцикла он перевел продавцу 32 тысячи рублей, после чего связь с магазином была потеряна.

Отследив финансовую транзакцию и установив получателя платежа, оперативники задержали в столице 26-летнего гражданина Туркменистана, который нелегально находился на территории РФ. В мошеннической схеме мужчина выполнял роль промежуточного звена. После того, как аферисты размещали фейковое объявление о продаже, ему поступали деньги покупателей.

Задержанный признался, что по указанию анонимного куратора занимался обналичиванием денег, далее конвертировал их в криптовалюту говорится в сообщении

В месте проживания подозреваемого обнаружены 69 мобильников, 15 банковских карт, более 100 сим-карт, ноутбук, деньги, техника. За четыре месяца около 15 млн похищенных у жителей Ялты, Красноярска, Шахтерске и Санкт-Петербурга рублей прошли через его платежные средства. В качестве вознаграждения нелегал получил от куратора порядка 1,2 млн рублей.

По обвинению в мошенничестве фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Также его привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Продолжается расследование.