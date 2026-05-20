Москва20 мая Вести.Двух участников преступной группы, создававших каналы связи для телефонных мошенников, задержали в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в квартире, расположенной в одном из домов в мкрн. 1 Мая г. Балашиха, сотрудники полиции задержали двоих 18-летних молодых людей, которые обеспечивали работу нелегальных каналов связи уточняется в сообщении ведомства

Молодым людям предложили подработку. Нужно было устанавливать и поддерживать работу устройств, которые преобразуют интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать СМС-сообщения с номеров российских операторов.

Балашихинский городской суд постановил заключить обвиняемых под стражу, возбуждено уголовное дело.