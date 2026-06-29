Житель Москвы и иностранец задержаны за организацию узлов связи для мошенников

В Москве ликвидировали узел связи телефонных аферистов Житель Москвы и иностранец задержаны за организацию узлов связи для мошенников

Москва29 июн Вести.Московская полиция и сотрудники ФСБ России ликвидировали узел связи телефонных аферистов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За работу на мошенников задержаны два человека – 27-летний ранее судимый житель Москвы и 18-летний гражданин иностранного государства.

Задержанных подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства и незаконном обороте наркотических средств.

За денежное вознаграждение иностранец разместил в двух московских квартирах на улицах Профсоюзной и Айвазовского сим-боксы и обеспечивал их работу. Устройства использовались зарубежными телефонными мошенниками для звонков россиянам.

При обысках в помещениях полицейские обнаружили восемь сим-боксов, два ноутбука, более пятисот сим-карт и мобильные телефоны говорится в сообщении

Второй задержанный, предположительно, занимался активированием сим-карт, через которые проходил трафик.

Оба мужчины арестованы, возбуждены уголовные дела.