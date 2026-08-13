В Подмосковье задержан оператор сим-боксов для мошеннических звонков Оператор сим-боксов для телефонного мошенничества задержан в Подмосковье

Москва13 авг Вести.В подмосковном городе Одинцово полицейские задержали 20 летнего ранее судимого молодого человека из Ивановской области, который помогал телефонным мошенникам обманывать людей создавая каналы связи с помощью сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник в апреле текущего года нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию кураторов он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам звонить и рассылать СМС-сообщения с номеров российских операторов говорится в сообщении

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали юношу в арендованной квартире на Кутузовской улице, где нашли больше тысячи сим‑карт, телефоны, ноутбук и два сим‑бокса, которые использовали для звонков. В другой квартире на улице Чистяковой обнаружили три похожих устройства (GSM‑шлюзы) и более 100 сим‑карт.

На молодого человека завели уголовное дело, суд назначил ему меру пресечения — запрет определенных действий. Сейчас полиция выясняет, сколько всего преступлений связано с этой схемой, и ищет других участников.